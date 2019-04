S-frygt for læreruddannelsen i Haderslev

Jesper Petersen, tv. har tidligere været med til at arbejde for at få en ny skatteuddannelse til Haderslev. Ved den lejlighed blev skatteminister Karsten Lauritzen (V) inviteret på besøg hos UC Syd. Her blev han foruden af Jesper Petersen budt velkommen af rektor Birthe Friis Mortensen og bestyrelsesformand Stephanie Lose. Arkivfoto: Michael Mogensen

Folketingsmedlem Jesper Petersen advarer mod, at lærernes uddannelse "akademiseres" og dermed skal finde sted på et universitet. Dermed forsvinder grundlaget for UC Syds eksistens i Haderslev.

HADERSLEV: Det socialdemokratiske folketingsmedlem Jesper Petersen er bekymret for fremtiden for læreruddannelsen i Haderslev. Anledningen er udsigten til en reform og en forlængelse af uddannelsen. Skrækscenariet for Jesper Petersen er, at lærernes uddannelse bliver en femårig akademisk uddannelse - og som i den forbindelse skal foregå på et universitet. Skulle det ske, påpeger folketingsmedlemmet, er grundlaget for UC Syd i Haderslev reelt væk, da læreruddannelsen er den suverænt største af de uddannelser, UC Syd udbyder i Haderslev.

- Det er taknemmeligt at skrive den slags. Jeg synes i hvert fald, at der er grund til at hæve advarselsflaget. Jesper Petersen (S)

Garanti? Jesper Petersen har skrevet til uddannelses- og forskningsminister, Tommy Ahlers (V), og spurgt, om han kan garantere, at uddannelsen som følge af en reform og forlængelse ikke lukker og flytter til en større by? Ministeren slår i sit svar fast, at regeringen er "optaget af at understøtte de regionale uddannelsessteder", blandt andet ved at de får mulighed for at oprette uddannelsesstationer. Tommy Ahlers skriver også i sit svar, at en kommission skal opstille modeller for, hvordan en læreruddannelse på højt, internationalt niveau kan realiseres: "Både ved udbud på professionshøjskoler som i dag, men også ved udbud på universiteter eller i et samarbejde, der udnytter institutionernes forskellige styrker."

- Taknemmeligt svar Svaret beroliger ikke Jesper Petersen synderligt: - Det er taknemmeligt at skrive den slags. Jeg synes i hvert fald, at der er grund til at hæve advarselsflaget, siger Jesper Petersen, der peger på, at udviklingen de senere år er gået i retning af centralisering. - Er uddannelsen først blevet en universitetsuddannelse, skal den foregå færre steder. Jeg synes ikke, at der er grund til at akademisere uddannelsen og trække den længere væk fra den virkelighed, lærerne skal ud i. Vi ved, at chokket i dag kommer, når lærerne kommer ud i virkeligheden, påpeger Jesper Petersen. Ifølge fagbladet Folkeskolen er Danmarks det eneste nordiske land, hvor læreruddannelsen ikke er femårig.