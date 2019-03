- Vi får brug for alle gode kræfter. Vi skal have sat 1600 plakater op, uddelt 10.000 flyers, uddele et par tusind roser og chokoladeboller, arrangere gadeaktiviteter, medvirke i vælgermøder og meget andet, forklarede han.

Socialdemokraterne i Haderslevkredsen er klar til folketingsvalget, og målet er klart. Danmark skal have en ny statsminister, kredsens folketingsmedlem Jesper Petersen skal genvælges og Socialdemokratiet skal have fremgang.

Frygten for de fremmede

Senest den 17. juni skal valget afvikles. For Finn Østergaard er valget denne gang ekstra vigtigt. Ifølge kredsformanden kan nationalstaterne i dagens globaliserede verden ikke klare sig bag vildsvinehegn og høje toldmure, som man i øjeblikket ser overalt i Europa og verden. Nationalister spiller ifølge ham på frygten for, at "de fremmede" kommer og overtager arbejdet, begår indbrud og voldtager kvinder:

- I Danmark spilles der på de samme instrumenter, dygtigt fremført af Vermund, Henriksen og Støjberg. Jeg håber, at vi har set den sidste stramningskage og at der i stedet fokuseres på på de problemer, vores velfærdssamfund står overfor. Vi bryster os gerne med at have verdens bedste velfærdssamfund, men med store huller i skattesystemet og besparelser på kernevelfærden som ældreplejen, normeringe i børnehaver, nedskæringer på uddannelsesområdet og kontanthhælpsloft er det måske på lånt tid, at vi praler af vores rekordrekord, sagde han og tilføjede:

- Derfor glæder jeg mig til at en ny statsminister, der vil være børnenes statsminister og måske en lokal skatteminister, der vil rydde op i skattevæsnet. Så kan vi måske få en værdig pensionsreform, en miljølov, der ikke bygger på landbrugets vrangvillige frivillighed og en sundhedsreform, der fokuserer på sundhed og ikke afskaffelse af regionerne og så slipper vi for flere skattelettelser, der udhuler velfærden, sagde han, sagde han.