S: Sygehuset er ikke til noget

I sommeren 2017 besøgte en gruppe byrådsmedlemmer de tomme sygehusbygninger. Her fik de at vide, at mulighederne for at ændre bygningerne er så godt som ikke-eksisterende, da de bærende elementer står midt i bygningen. Der blev også tid til foto-sessions på taget. Arkivfoto: Timo Battefeldt

SF's forslag om at sætte en deadline for sygehusets fremtid bliver ikke sendt til Freja. Statens ejendomsselskab er inviteret til Haderslev for at fortælle om status for bygningerne.

HADERSLEV: En øjenåbner. Det kaldte Henrik Rønnow (S) et besøg på det tidligere sygehus i 2017. Ordene faldt på byrådsmødet, hvor et borgerligt flertal nedstemte et forslag fra SF. Forslaget indeholdt en opfordring til bygningens ejer, statens ejendomsselskab, Freja, om inden udgangen af 2021 at afklare fremtiden for bygningerne.

De er deres ansvar bevidst og er dygtige forretningsfolk. Svend Brandt (EL)

Intet er muligt Henrik Rønnow fortalte om besøget, som en delegation fra byrådet foretog i juni 2017 efter et socialdemokratisk forslag om at undersøge muligheden for at flytte dele af rådhuset ud på Skallebækvej. - I kan måske huske, at der tidligere var meget visionære planer for bygningen. Det kunne skæres igennem, og der kunne være attraktive boliger og konferencefaciliteter. Da vi besøgte stedet og spurgte, hvad der kunne laves, var svaret, at der ikke kunne laves noget. Man kan dårligt flytte en dør, fortalte Henrik Rønnow.