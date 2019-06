VUC Syd skal som andre institutioner befries for de årlige besparelser på to procent, lyder det fra det socialdemokratisk folketingsmedlem.

Hensynet til flyvestationens naboer bør have høj prioritet hos et nyt Folketing. Det mener Jesper Petersen, der er det lokale socialdemokratiske folketingsmedlem.

- Jeg tror faktisk, at mange gerne vil blive boende, og derfor skal de have tid til at blive for at se: Hvordan bliver det så med de nye fly - inden de tilbydes opkøb.

HADERSLEV: De hårdest ramte naboer til de kommende F35-fly skal tilbydes opkøb af deres ejendomme, men de skal have god tid til at tage beslutningen:

JydskeVestkysten har stillet fem spørgsmål til de lokale kandidater til folketingsvalget:1. Hvorfor skal vælgere i Haderslev Kommune stemme på netop dig? 2. Der bliver flere ældre og færre erhvervsaktive. Hvad vil du gøre for at sikre, at der i fremtiden er penge til offentlige skoler og ældreforsorg? 3. VUC Syd har store økonomiske problemer, og muligheden for en konkurs har været nævnt. Hvad vil du gøre for at sikre, at der i fremtiden er penge til en grunduddannelse til unge voksne? 4) Haderslev Kaserne kommer i spil hver gang, der forhandles forsvarsforlig. Skal kaserne bevares for enhver pris? 5) Den nuværende regering vil anlægge en midtjysk motorvej. Er den en god idé?

Ny uddannelse

- Jeg synes i al beskedenhed, at der er meget, der er lykkedes i denne folketingsperiode: Forsvarsforlig, skattecenter og en ny uddannelse, siger Jesper Petersen, der var aktiv for at få en ny bacheloruddannelse inden for skatteområdet placeret på UC Syd i Haderslev, der har afgivet to andre uddannelser til sin campus i Kolding.

Et andet aktuelt uddannelsespolitisk spørgsmål, der optager i Haderslev, er VUC Syd. Den 3. juni offentliggjorde det midlertidige styre, at elever og lærere rykker ind i et lejemål på Haderslev Handelsskole.

Socialdemokraterne vil ifølge Jesper Petersen sætte 50 millioner ekstra af til VUC-sektoren, der er under pres flere steder i landet.

- Og så vil vi af med to procent-besparelserne, fastslår det socialdemokratiske folketingsmedlem med tanke på de såkaldte omprioterings-bidrag, der betyder, at institutionerne hvert år skal skære to procent af deres budgetter.

- Det er paradoksalt, at man tilbyder ekstra lån, og undervisningsministeren så samtidig fastholder to-procentbesparelserne, som om der er et fedtlag på VUC Syd. Det er der altså ikke.