Rystet socialdemokrat: Det er ufatteligt

Mellem 500 og 600 rekrutter og ansatte kommer i de næste år til Haderslev Kaserne og Fighterwing Skrydstrup. Et forslag om at gøre en særlig indsats ved at nedsætte et udvalg for, at de bosætter sig i kommunen blev tirsdag afvist af et byrådsflertal. Arkivfoto: Jacob Schultz