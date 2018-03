Rynkeby-indsamling satte eleverne i bevægelse

Haderslev: Sidste år var det i Starup, at Team rynkeby Sønderjylland samlede penge ind til Børnelungefonden, i år skete det i Damparken med deltagelse af Sdr. Otting Skole, Sct. Severin Skole og den tyske skole. Sct. Severin deltog som den største skole med over 700 elever, så børnene fyldte godt i damparken.

Team Rynkeby Skoleløbet fungerer som et traditionelt motionsløb, hvor eleverne i løbet af en time eller to skal forsøge at løbe så langt som muligt. Og antallet af kilometer, som eleverne løber, kan have indflydelse på, hvor mange penge der i sidste ende samles ind til syge børn.

Inden løbet har eleverne mulighed for at indgå mikrosponsorater med forældre, bedsteforældre, venner og naboer, der alle kan vælge at give et beskedent bidrag per kilometer eller omgang, at den enkelte elev løber i forbindelse med løbet.

I Danmark går de indsamlede penge til Børnelungefonden, der blandt andet finansierer forskning i alvorlige lungesygdomme. I Sverige, Norge og Finland går de indsamlede midler til børn med kræft.