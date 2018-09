Rumænske tyve tilstod og blev udvist

Omrejsende tyveknægte påstod, at de søgte arbejde. Men de havde været under et døgn i Danmark, da de begik to indbrud.

SKRYDSTRUP: Under den endelige retssag mod to rumænske tyveknægte fastholdt de, at de skam var kommet til Danmark for at søge arbejde. Det er den samme historie hver gang omrejsende tyve, skal forklare sig.

Fakta var dog, at de var blevet taget på fersk gerning under et indbrud på Uldalvej. Det skete den 2. august ved 2-tiden om natten. De var i gang med at slæbe en masse elværktøj og dunke med dieselolie ud af en lade. Tyvekoster for knap 40.000 kroner.

Senere fandt politiet ud af, at de også havde været på Østergårdsvej kun 800 meter væk. Her havde de slæbt lignende værdier for over det dobbelt ud til senere afhentning.

Politiets nummerplade-genkendelsessystem (ANPG) ved grænsen kunne dog fastslå, at bilen med de to rumænere var kørt ind i Danmark dagen før. Så det var meget begrænset, hvor meget de to kunne havde nået at søge arbejde, inden de tyede til kriminalitet.

Det gik dog et par dage før rumænernes Ford Focus stationcar dukkede op. Den havde de gemt i en nærliggende skov.