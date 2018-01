Rumænske tricktyve stjal dankort fra 30 ældre kvinder

Den ene tricktyv var på vej hjem til Rumænien via Billund Lufthavn, da han blev anholdt. Arkivfoto

Tre omrejsende tyveknægte er tiltalt for databedrageri for mindst 650.000 kroner. Nogle gange forfulgte de ofrene helt til hjemmet for at stjæle deres dankort.

De har siddet varetægtsfængslet i flere måneder. Et rumænsk par samt en rumænsk mand på 46 år. Sidstnævnte blev i august sidste år anholdt i sidste øjeblik i Billund Lufthavn. På det tidspunkt sad den 34-årige mand og den 39-årige kvinde allerede fængslet og ventede på en retssag i Kolding. Her blev de måneden efter dømt for flere tilfælde af databedrageri. Men da politikredsene fik udvekslet oplysninger, fandt efterforskerne de tre samt flere medsammensvorne på et hav af overvågningsfotos fra hele Jylland og Fyn. De tre er derfor ved Retten i Sønderborg tiltalt for yderligere databedragerier for 650.000 kroner. Beløbet kan være en del højere, for på flere af de i alt 236 tiltaler er der slet ikke beløb. Det var nogle af de bedragerier, der mislykkedes. Til gengæld lykkedes det flere gange at hæve så store beløb som 15.000 kroner af gangen.

Sagen kort De tre rumænere er tiltalt for tricktyverier mod 30 ældre kvinder i Haderslev, Vojens, Gram, Rødekro, Vejen, Ribe, Esbjerg, Horsens, Hobro, Varde, Viborg, Herning, Ikast, Silkeborg, Brande, Aarhus, Randers, Hammel, Holstebro, Vinderup, Odense og Assens.De er tiltalt i 236 forhold. De 30 hovedforhold omhandler tyveri af dankort fra ældre kvinder. De 205 forhold handler om databedrageri. Et forhold handler om dokumentfalsk i Billund Lufthavn.



Retssagen fortsætter de næste to uger.