Rumænske indbrudstyves bil er fundet

ULDAL/SKRYDSTRUP: I første omgang kunne politiet ikke finde den Ford Focus, som en rumænsk indbrudstyv påstod var parkeret i en skov uden for Skrydstrup. Men sent fredag ringede en heldig finder til politiet.

- Der var nogle derude, som fandt den for os. Den stod et andet sted, end hvor han havde sagt. Vi var ude og undersøge den, bekræfter politikommissær Kristian Harbo Sørensen.

De to rumænere blev anholdt torsdag klokken 02.16 på Uldalvej, hvor de var i gang med at tømme en lade for elværktøj og dunke med dieselolie.

En nabo havde opdaget lys og tilkaldet politiet. Senere på dagen blev de to rumænere så varetægtsfængslet. Under grundlovsforhøret kom det frem, at der havde været et lignende indbrud 800 meter derfra; på Østergårdsvej. Her var der slæbt for 88.000 kroner elværktøj ud; muligvis til senere afhentning.

- Det ligner, at de er blevet forstyrret, da det lå henkastet i grøften. Nu efterforsker vi, så forventer vi, at de bliver sigtet for det senere. Nu har de jo fået fire ugers varetægtsfængsling