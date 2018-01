Rumæner tiltalt for tricktyveri: - Har du billeder af situationen, hvor jeg er på?

De vred sig lidt og blandede sig i hinandens afhøringer. Men tilståelserne faldt på stribe fra tre rumænske tricktyve sigtet for i alt 236 forhold.

HADERSLEV: Der blev kun kæmpet sporadisk fra de tre tiltalte rumænere, da de blev præsenteret for de mange tiltaler for tricktyveri og databedrageri mod 30 ældre kvinder landet over. - Min klient synes, det er sjovt, at anklageren hedder det samme som hende. Er der noget rumænsk i dig, spurgte forsvarer Erik Johansen anklager Mathilde Sørensen? Det mente hun nu ikke, der var. Den rumænske kvinde, med næsten samme navn virkede heller ikke særlig bekymret over sagen, Hun var tværtimod glad for at være i retten. Nok mest fordi hun havde savnet sin 34-årige kæreste, der i flere måneder har været anbragt i Kolding Arrest, mens hun selv har siddet i Aabenraa Arrest. Så hun rykkede helt tæt på, tog hans hånd og de kyssede lidt. Og så sludrede alle tre tiltalte på rumænsk om anklageskriftet. Den tredje i temaet, en 46-årige mand, har ophold i Haderslev Arrest.

Sagen kort



De tre rumænere er tiltalt for tricktyverier mod 30 ældre kvinder i Haderslev, Vojens, Gram, Rødekro, Vejen, Ribe, Esbjerg, Horsens, Hobro, Varde, Viborg, Herning, Ikast, Silkeborg, Brande, Aarhus, Randers, Hammel, Holstebro, Vinderup, Odense og Assens. De er i alt 236 forhold i sagen. De 205 forhold handler om databedrageri i forbindelse med misbrug af dankortene. Et forhold handler om dokumentfalsk i Billund Lufthavn.

Blev filmet Det var lige før sagen kunne køre som en tilståelsessag. De tre forsvarere bekræftede, at de stort set forventede tilståelser i alle tiltalepunkter. Men med 236 forhold kunne det knibe med hukommelsen. Den 39-årige kvinde vred sig dog lidt. - Har du billeder af situationen, hvor jeg er på, spurgte hun gennem deres tolk? Dem havde navnesøsteren rigeligt af. - Ja, det er mig, resignerede den 39-årige. Så faldt tilståelserne slag i slag.

Hver sit job Rumænerne havde en rollefordeling. Parret stod for at aflure dankortkoden i supermarkederne og for at stjæle dankortet. Kvinden distraherede de ældre kvindelige ofre, mens kæresten stjal dankortene. Tredjemanden var chauffør og stod for at hæve penge på kortet. Selvom han først ikke ville være ved det. - Jeg har aldrig hævet penge. Jeg var ved siden af den, der hævede penge, påstod han først. Men hvem der styrede det hele, ville de ikke ud med. De småsnakkede i stedet, mens hinanden blev afhørt. Især kvinden, så dommer Susanne Beier Lorenzen adskillige gange måtte formane hende om at tie stille og rykke væk fra kæresten.

Hyret som chauffør Men faktisk var de ikke alene om de 30 tricktyverier og 205 databedragerier. I nogle af forholdene havde den 46-årige mand for eksempel været sammen med andre. Blandt andet i Vojens, hvor de slog til i Kvickly den 20. juni 2016. Her var han sammen med to andre rumænere. - Jeg blev ringet op af en bekendt, som ville bruge mig som chauffør. Bagefter fik jeg at vide, at jeg også skulle hæve penge. Jeg arbejdede som chauffør for de to personer, og så kørte jeg hjem, påstod han. Han påstod også, at han så bare fik en fast "løn" på 100 eller 200 euro om dagen. Senere blev det til, at han også fik ti procent af udbyttet. - Afhængigt af, hvor stort udbyttet var, lød den kryptiske forklaring. Hvorimod at han fik en tredjedel, når han var sammen med det unge par i sagen.