Roning er muskelmassage og madpakketure

Haderslev Roklub har svært ved at skaffe unge medlemmer. Lørdag blev der gjort et forsøg.

HADERSLEV: - Styrbord, det er her. Merete Fyhn er ved at forklare en familie bestående af far, mor og to børn om roningens mysterier. Hun er kasserer i Haderslev Roklub, og denne lørdag midt i maj bliver brugt til at skabe lidt opmærksomhed om en sport, der især har svært ved at tiltrække unge: Roning.

Man kommer ud i naturen, og så er der det sociale. Bjarne Damgaard Petersen

Med styrmand og gæster Næsten symbolsk bor Haderslev Roklub lidt afsides - for enden af en af Haderslevs gamle gader, Klostret. Sådan cirka mellem bymidten og dammen. Men til gengæld med priviligeret adgang til Møllestrømmen og dammen, hvor de lange både denne lørdag glider hen over vandoverfladen. Med uøvede gæster ved årene og et af klubbens medlemmer siddende for enden som styrmand. Der er åbent hus i roklubben, der lige nu har 93 medlemmer. Bjarne Damgaard Petersen er en af dem, og da han for ti år siden skulle vælge en sportsgren, blev det roning.