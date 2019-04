HADERSLEV: Romeo og Julie kom til byen fredag. Det samme gjorde ministeren for kulturen. Alle var de forsamlet på Teatret Møllen, og anledningen var den samme: Møllens hidtil største projekt: Et spil om genforeningen i 1920 - placeret i den klassiske ramme, Verona, som Shakespeare skrev den.

Instruktør Rasmus Ask og teaterchef Nikolaj Mineka sammen med de to hovedrolleindehavere. Foto: Michael Mogensen

Store donationer

Mette Bock har været med til at sende penge efter "Romeo og Julie", der har et budget på otte millioner kroner. Foruden Kulturministeriet og Folketinget har blandt andre A.P. Møller Fonden bevilget et stort beløb.

Skuespillerne, danske Jens Kepny Kristensen og tyske Andrea Spicher, blev præsenteret ved et kombineret pressemøde og frokost for ministeren. Andrea Spicher var lidt på Herrens Mark, da det meste af snakken foregik på dansk. Forestillingen opføres både på dansk og tysk. Mungo Park Kolding er samarbejdspartner på projektet, og fredag var souschef Sophia Villsen også taget til Haderslev.

Planen er, at "Romeo og Julie" får premiere i Haderslev Dampark den 8. juni i et stort telt. Der bliver to forestillinger i hjembyen, og det opføres i telte og sale i Danmark og Tyskland.

At en tragedien skal markere genforeningen er ikke tilfældigt. Teaterchef Nikolaj Mineka fremhævede, at det dansk-tyske venskab i dag er unikt og et fænomen, der får folk fra andre lande til at studere, hvordan en grænseflytning kunne realiseres på den måde:

- Men det er aktive ting, der ligger bag. Det er ikke kommet af sig selv, og der har været ofret meget blod for det, sagde han.

Mette Bock var enig og pegede på udviklingen i dagens Europa, hvor nationalkonservative strømninger er i vækst:

- Så det er en påmindelse om, at det ikke er en selvfølge. En ny tragedie kan sagtens indtræffe, mente hun.

Instruktør Rasmus Ask lover publikum en energisk forestilling, der vil få tragedien til at virke så meget desto stærkere i historien om det elskende par, der dør, fordi familierne ikke accepterer forholdet:

- Familierne havde de bedste intentioner, men det er tit de bedste intentioner, der slår de bedste børn ihjel.