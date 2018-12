Rømø-røver dømt: Her er straffen

27-årig mand trængte bevæbnet med en hobbykniv ind i en ferielejlighed på Rømø og truede sig til nøglerne til en Jaguar. Han blev tirsdag dømt for røveri, men frikendt for at have begået hjemmerøveri. Var han blevet dømt for hjemmerøveri havde straffen været langt højere.

Rømø/Haderslev/Sønderborg: En narkogæld på 20.000 kroner sammenholdt med massive trusler om overfald og lemlæstelser drev i juni en 27-årig mand til at begå røveri. Bevæbnet med en hobbykniv trængte ind i en ferielejlighed på Enjoy Resorts i Havneby på Rømø. Her truede han med en hobbykniv et dansk ægtepar, der er bosat i Tyskland, til at udlevere nøglerne til deres luksusbil, en Jaguar XF og køre fra stedet.

Tirsdag blev den 27-årige Mads Nielsen, Haderslev, idømt to års fængsel for røveri, men et nævningeting frifandt ham samtidig for at have begået et egentligt hjemmerøveri under skærpende omstændigheder.

- En lejet feriebolig, som var booket for et par dage, kan ikke karakteriseres som et privat hjem, konkluderede nævningetinget.

En enigt ting bestående af tre juridiske dommere og seks nævninge fulgte dermed forsvarerens, advokat Stig Jørgensens, argumentation.

- Min klient har ikke begået et egentligt hjemmerøveri. Ganske enkelt af den årsag, at episoden ikke var foregået i et privat hjem, men i et hotel, sagde han i sin procedure.