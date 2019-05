Røde faner, arbejdersange og tosseboller

Arbejdernes kampdag blev for første gang fejret i Damparken i Haderslev. Et godt initiativ, synes nogle af deltagerne. Fanemarch gik gennem Haderslev by.

HADERSLEV: På en blank og vårfrisk 1. maj var farven rød i Damparken. Ikke kun de smældende flag skinnede rødt - det gjorde de kolde kinder i det vindblæste vejr også. Men alle nød dog denne arbejdernes kampdag, hvor det handler om min verden, mit folk og min sag, som Oskar Hansen skrev i den kendte arbejdersang med melodi af Johannes Madsen. Det var første gang, at Damparken i Haderslev lagde græs til en 1. maj-fejring. Og dermed også første gang i mange år, at et 1. majoptog gik gennem gaderne i den indre by. Da deltagerne i optoget ankom til pladsen i Damparken, blev de budt velkommen af "Når jeg ser et rødt flag smælde". Nogle få brummede med, men Socialdemokratiets kredsformand Finn Østergaard sang den næsten solo. Med en ganske habil sangstemme. Pølserne og fadøllene trak mange deltagere væk fra sceneområdet. Her var en lille folk mødt op en time før talerne gik i gang, og snakken gik lystigt. - Det er mit første 1. majarrangement, men når nu det foregår i Haderslev, så ville jeg lige ned og se, hvad der sker, sagde Kurt Dall, som stemmer på et af de røde partier. - Jeg er fra Vojens, men jeg synes det er godt, at arrangementet er flyttet ind til Haderslev, supplerede Finn Ravn.

Talerne Blandt talerne i Damparken var:Mona Striib, landsformand for FOA.



John Christiansen, kredsformand for Dansk Sygeplejeråd.



Jesper Petersen, folketingsmedlem for Socialdemokratiet.



Nanna Bonde, folketingskandidat for SF.



Mathinas Dahl Christiansen, folketingskandidat for Enhedslisten.

Foto: Jacob Schultz Lidt kaos før det gik løs. Et af teltene væltede, så nogle af de røde slogans kom til at stå på hovedet. Foto: Jacob Schultz

Garvede deltagere Finn Østergaard forsøgte at holde Socialdemokratiets telt oprejst. Han var til sit første 1. majmøde i 1977, og ved siden af stod byrådsmedlem Lone Ravn, som også har deltaget i utallige 1. maj-arrangementer. Helt tilbage fra dengang det foregik i Kløften i Haderslev. Lidt for sig selv nød to unge mænd en fadøl, og med deres alder skilte de sig ud fra flertallet af deltagerne. - Jeg er medlem af Socialdemokratiet og DSU, så jeg plejer at være med til 1. maj, sagde Daniel Michaelsen. - Og jeg er bare blevet lokket med, sagde hans kammerat, Casper Stokholm. SF var som sædvanlig også med, mens det var første gang, at Enhedslisten var medarrangør af det traditionelle 1. majarrangement, som indtil sidste år blev holdt ved Tørning Mølle. Dertil kom flere af de faglige organisationer, så der var naturligvis dømt rød front på tærsklen til folketingsvalget.

Foto: Jacob Schultz Fanerne bliver gjort klar til march. Til højre er det formanden for FOA i Sønderjylland, Bent Holm Poulssen. Foto: Jacob Schultz

Tosseboller blev nævnt Den nyeste spiller i valgkampen, Rasmus Paludan og hans parti Stram Kurs, blev også nævnt. Så hvad enten det store flertal vil det eller ej - så vil det islamfjendtlige parti påvirke de næste ugers politiske debat direkte og indirekte. Landsformand for FOA, Mona Striib, gav sin uforbeholdne mening om, hvordan hun mener, at man skal tackle Rasmus Paludan og hans støtter. - Vi skal sørge for at, at Rasmus Paludan og hans tosseboller ikke får noget at skulle have sagt, og at sådan nogle typer aldrig får taletid igen, sagde Mona Striib til bifald fra de kolde hænder i Damparken. Men ellers blev der klappet af de budskaber fra talerne, som deltagerne gerne ville høre. Om velfærd, klima med videre. Og alle, som var i Damparken, håber naturligvis, at disse budskaber er de stærke og sejrende ord, som vil klinge og gro. Som Oskar Hansen skrev i "Danmark for folket", der naturligvis også blev afsunget ved 1. majfesten i Haderslev.

Foto: Jacob Schultz Lone Ravn og Finn Østergaard, begge socialdemokrater, har deltaget i utallige 1. majmøder. Foto: Jacob Schultz

Foto: Jacob Schultz Yngre end de fleste af deltagere. Daniel Michaelsen, til venstre, fra DSU, og Casper Stokholm nød en fadøl før talerne. Foto: Jacob Schultz

Foto: Jacob Schultz Folkken her synes det er godt, at 1. majarrangementet foregik i Damparken. Foto: Jacob Schultz

Foto: Jacob Schultz Megafonen var klar til at dirigere optoget med. Foto: Jacob Schultz

Foto: Jacob Schultz Der var også plads til en bybus i Nørregade. Foto: Jacob Schultz

Foto: Jacob Schultz Nogle af deltagerne foretrak varm kaffe frem for kolde fadøl. Foto: Jacob Schultz

Foto: Jacob Schultz Bent Iversen fra SF, til venstre, var toasmaster, og får her en snak med Svend Brandt fra Enhedslisten, i midten. Foto: Jacob Schultz