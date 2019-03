Røde Kors vil starte café for flygtninge i Haderslev

Røde Kors oplever efterspørgsel på en sprogcafé for flygtninge i Haderslev. Derfor leder organisationen efter frivillige, som vil være med til at starte en café.

Haderslev: - Der er brug for et sted, hvor flygtninge og indvandrere kan bruge deres danske sprog, få hjælp til mindre praktiske ting og skabe sig et netværk, forklarer Karin Dalgaard, frivillig i Røde Kors Haderslev i en pressemeddelelse.

Ønsket kommer både fra lokale samarbejdspartnere og flygtningene selv. Derfor er Karin Dalgaard og et par andre frivillige gået sammen om at starte en ugentlig sprogcafé. Idéen er at skabe et sted, hvor primært voksne med udlændingebaggrund kan få hjælp til lektier og sprog, men hvor der også er plads til at snakke over en kop kaffe.

- Vi vil gerne lave et fristed, hvor vi både kan hjælpe, hygge og måske med tiden tage nogle relevante emner op, siger Karin Dalsgaard.