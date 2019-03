Røde Kors i Haderslev opfordrer til, at man donerer sit brugte tøj i den landsdækkende Smid Tøjet-kampagne, som starter den 1. april. På den måde kan man være med til at støtte Røde Kors' arbejde for udsatte og sårbare mennesker.

Haderslev: Det er atter tid til at rydde op i garderoben. Fra mandag 1. til 13. april kan man donere sit brugte tøj til Røde Kors i Haderslev i forbindelse med den landsdækkende Smid Tøjet-kampagne.

- Det er ren win-win. Man kommer af med sit brugte tøj, og så er man med til at støtte Røde Kors' arbejde for udsatte og sårbare mennesker, blandt andet her i Haderslev, siger Claus Brender, formand i Røde Kors Haderslev-afdeling.

I Haderslev støtter Røde Kors eksempelvis via aflastningshjælp til pårørende for demente samt julehjælp gennem Hjertegaven-indsamlingen. Værd at nævne er også vågetjenesten, der har til opgave at se til de døende, der ingen pårørende har omkring sig, og familienetværket, hvor der bliver taget hånd om udsatte familier.

- Det er vigtigt for os at kunne hjælpe mennesker i vores eget lokalmiljø, der befinder sig i en sårbar situation, fortæller Claus Brender.