"Rock Nalle" og hans venner leverede nerve og sjæl

HADERSLEV: Han bar godt nok ikke guldbukser og palietter, som ikonerne på Store Scene, men Nalle og hans venner var autentiske, da de fredag aften gav koncert på Kløftens Pubscene. Og med nerve og sjæl nåede ud til deres publikum, som de fik sat i sving allerede under tredje nummer, da de lev bedt om at synge "Shake your hands".

En oplevelse

En af dem, der fik lov at opleve Nalle, var Frederik Pedersen på 13 år. Han var på Pubscenen sammen med sin plejemor Else Ravn.

- Vi er kommet fordi Frederik for mange år siden var med på en festival sammen med os og vores søn, og det var sådan en stor oplevelse, så den besluttede vi at gentage her. Dertil ville vi gerne se Frederik Damkaer, som er en fætter, og Frederik er stor fan af Frederik, fortalte Else.

Men Frederik syntes også godt om Nalle og hans venner på scenen, det var også svært andet. Søren Rislund gav den med mundharpe, hvilket der var nogen blandt publikum, der fandt svært, fordi de var vant til, at han var sådan en, der "bare fyrede jokes af".