HADERSLEV: Roald og Tina Bøgh Nissen er videre efter lukningen af Restaurant Søstjernen, hvor de var værtspar igennem 35 år.

De har åbnet første kapitel til en ny madhistorie.

Siden marts har parret haft gang i kødgryderne på Niels Bohrs Vej 5, hvor de har lejet sig ind et produktions-køkken ved virksomheden Gris og Ko.

Food Story er navnet på parrets nye catering-firma.

God mad med gode historier er det, de brænder for.

- Arbejdet er jo vores hobby. Nu har vi kørt parløb i så mange år. Den sidste tid har været hård, men livet går videre. Som man siger: Når den dør lukkes, åbnes en ny, konstaterer parret.

Food Story tilbyder mange lækkerier til private og erhverv, både traditionelle og utraditionelle retter.

På menu-kortet kan man finde flere af de retter, der også var bestsellere på Restaurant Søstjernen blandt andet den berømte Tør- Du buffet, hvor også værterne bliver overraskede.

Men der er også kommet en række nye retter til.

Blandt andet har parret udviklet nogle vegetarretter, der både kan indgå i en buffet eller stå alene.

- Vegetar-retter er jo blevet allemands-spise. Selv om man ikke er vegetar, så synes folk, at det er spændende at smage noget nyt, konstaterer Tina og Roald.

De har et motto, der hedder, at alt kan lade sig gøre.

- Folk har forskellige ønsker. Vi laver alt koldt som varmt og bringer tidligt som sent, fortæller parret, der har fået følgeskab af noget af deres faste personale fra Søstjernen i det nye køkken på Niels Bohrs vej.

Food Story vil gerne være den lokale leverandør, når der er gæster og fester.

Ellers kører firmaet til hele det syd og sønderjyske område og har foreløbig været vidt omkring fra Kolding til Esbjerg og Sønderborg med mad til fester og andre sammenkomster.

Også til højtiderne er der bud efter mad fra byens nye cateringfirma.

- Vi har allerede fået 300 bestillinger på vores menu juleaften. Også vores nytårs-menuer er der kommet bestillinger på, fortæller Roald.

Til påskebordene er tapas blevet et stort hit.

Roald og Tina udviklet deres egen sønderjyske versioner af de små retter.

I det hele taget så gør de meget ud af at udvikle deres egne retter, og de elsker at eksperimentere med at give velkendte retter et moderne twist.

De brugte ramsløg i madlavningen mange år, før det blev moderne.

For nogle år hjalp parret også Slesvigsk Parti med at kreere en opskriftsbog med sønderjyske retter.

De har mange spændende idéer i støbeskeen for Food Factory.

- Nu satser vi på, at vi skal beskæftige os med catering resten af vores arbejdsliv. Når du ikke har en fysisk restaurant, kan du også lægge kræfterne på en anden måde, konstaterer Roald.