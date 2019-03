Rigtige mandfolk rejser sig fra sofaen

Hoptrup Marstrup Idrætsforening er klar med Mandfolk på Mountainbike - et nyt tilbud, der henvender sig til mænd, der vejer en sjat for meget - og har god humor. Start den 7. april.

Marstrup: Er du i ringe form? Vejer du en sjat for meget? Har du humor og kan du fortælle en god røverhistorie? Sådan lancerer Hoptrup Marstrup IF et nyt initiativ, der skal få mandfolk i deres bedste alder op af sofaen og ud på mountainbike-cyklen.

Som det første sted i Sønderjylland tilbyder Hoptrup Marstrup IF nemlig nu Mandfolk på MTB. Søndag den 7. april klokken 10 går det med udgangspunkt fra Marstrup Hallen løs for første gang. I samarbejde med Danmarks Idrætsforbund, DGI, Nordea Fonden, Trygfonden, Danmarks Cykle Union og Bevæg dig for Livet er den lokale klub klar med et tilbud, der på samme tid skal give mandfolkene frisk luft og motion i et hyggeligt socialt fællesskab.

- Det handler om at komme op af sofaen, ikke nødvendigvis at få sved på panden, siger Carsten Pagh Thomsen, som er instruktør og holdansvarlig for HMIFs cykelafdeling.