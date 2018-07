Anne Sjølov (forrest) sammen med Michelle Schønwald, Freja Segelund, Camilla Fricke og Siri Rasmussen. Når der er Youth World Games i 2020, er Anne for gammel til at være med, og træner Dora Gocze håber, at andre unge vll prøve kræfter med sporten, så fødekæden kan sikres. Foto: Hans Chr. Gabelgaard