Ridder Kenn af Aarøsund er altid klar til kamp

Ridder Dane kommer til byen

Udover Funcard aktiviteter i vinterferien har Haderslev Butikker også andre aktiviteter på programmet.Ridder Dane alias Kenn Sørensen kommer til byen og giver børn en oplevelse med en spændende skattejagt og en historisk fortælling om middelalderen.Der vil være historier om hvem Ridder Dane var og hvordan hans liv startede som en ung søn af en greve til, at han blev en legendarisk tempelridder.Tirsdag den 12. februar kl. 11.00-13.00, gæster Ridder Dane Præsteskolen, i Apotekergade - lige over for Domkirken og fortæller lidt om hvem han er. Der vil være mulighed for at prøve ridderudstyr, lære at fægte med sværd og skyde med bue og pil, samt en masse andet sjov. Der vil også være muligt at møde en konge fra denne tid, men hvem, er en overraskelse. På denne aktivitet er der begrænset tilmelding. Tilmeldingen skal ske via mail til mie@her.dk eller på tlf. 514 134 76 senest den 11. februar kl. 15.00Torsdag den 14. februar kl. 13.00-16.00 vil der være en eventyrlig Skattejagt i Damparken med mødested ved indgangen til Damparken ved kiosken. Her vil Ridder Dane tage børn og voksne med på en spændende skattejagt for at finde en sagnomspunden skat, som er meget magtfuld og ikke må falde i fjendens hænder. Børn må gerne møde udklædt og kampklar til dette eventyr. Hvad der vil ske under skattejagten, er en overraskelse. Denne aktivitet kræver ingen tilmelding og alle børn og voksne er velkommen til at deltage.Til begge arrangementer er der en lille overraskelse