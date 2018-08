To brødre er tiltalt for 25 gange at have monteret keyloggere på pc'er i 16 biblioteker landet over. 16 ofre fik stjålet deres identiteter og i nogle tilfælde tømt deres konti.

HADERSLEV: Fire gange sidste år blev der monteret keyloggere på Haderslev Biblioteks computere. Men det var kun en del af et større svindelnummer for at aflure brugernes personlige oplysninger. To brødre er tiltalt for at lave samme nummer 25 gange landet over. I alt blev der begået databedrageri og forsøg på det samme for 8,3 millioner kroner.