Restauratør skruer op for varmen på Torvet

Fremover dækkes Torvet med kæmpe parasoller, der sørger for, at gæsterne altid kan holde varmen. Gravearbejdet gik i gang mandag, og arbejdet forventes færdig om tre uger.

HADERSLEV: Selv på kølige dage, vil der om kort tid være sommer-temperaturer under parasollerne på Torvet.

Indehaver af Ras Gastro & Malt, Ricco Jensen, har gennem længere tid samarbejdet med Haderslev Kommune, lokale entreprenører og et markisevirksomhed i Tyskland om et stort projekt, der skal sørge for lune sommeraftner til alle - uanset vejret.

Udendørs-sæsonen på Torvet forlænges i begge ender med opsætning af nogle kæmpe parasoller med indbygget strålevarme.

Men først skal der graves. Så skal parasollerne støbes ned i jorden, og hertil skal der graves render med strømtilførende kabler.

Ricco Jensen forventer, at arbejdet med at overdække Torvet er afsluttet om tre ugers tid.

- Vi har afventet de nødvendige gravetilladelser, før vi kunne løfte sløret for projektet, fortæller Ricco Jensen.

Nu er alt på plads, og gravearbejdet er gået i gang.

I forbindelse med projektet, har Ras Gastro og Malt, fået tilført ekstra strømkapacitet, der skal sikre den sydlandske stemning, som vi alle går og sukker efter.

Ricco glæder sig over, at kommunen har godkendt projektet, da ude-servering giver mere liv i byen, men hvis folk skal sidde og fryse, så bliver de væk.

Han har i flere år gerne ville lave en form for overdækning med indbygget varme.

- Det er jo bare et faktum, at den danske sommer er ustabil. 2017 var den værste sommer nogensinde, og 2018 var den bedste, men vi kan jo ikke regne med at få sådan en sommer igen. Selv på de gode somre, er aftnerne alligevel tit kølige, konstaterer Ricco Jensen.