Restaurant Damende er kommet godt fra ny start

- Det er gået bedre, end vi turde håbe på. Vi mærker en stor glæde fra de gæster, som er kommet her gennem mange år, for at stedet er godt igang igen. Der er jo rigtig mange, som har været til famliefester her eller på anden måde har erindringer herfra, fortæller Lone Kragh-Hansen.

Google viser vej

Men ny teknologi mærkes også på det gamle traktørsted. Turister fra andre lande finder såmænd også vej til Damende.

- Forleden havde vi pludselig en hel gruppe arkitekter fra Ungarn. Og det er selvfølgelig Google maps, som viser på kort på telefonen, at der ligger en restaurant her. For vi har ikke gjort noget for at fortælle udlændinge, at vi er her, forklarer Lone Kragh-Hansen.

Peter Ibsen tilføjer, at der også kommer en del cyklister forbi, som har fulgt nogle af de små veje og stier langs dammen.

Ellers er det mest lokalområdet og dambåden, der her om sommeren bringer hold af 15-20 gæster ind til frokost eller kaffe og kage.