Rerup tabte 29-0 i byrådssalen - medarbejdere forbliver anonyme

Enhedslistens medlem af Haderslev Byråd, Mogens Rerup, var tirsdag aften et punkt på byrådets dagsorden. Han havde klaget over, at han ikke kunne få oplyst navnene på fem medarbejdere, som ifølge kommunaldirektøren modtager psykologhjælp på grund af Mogens Rerups adfærd som partrepræsentant.

Det var kommet frem, da økonomiudvalget i februar traf den sjældent sete beslutning at yde økonomisk bidrag til medarbejdere, der ønskede at rejse en civil retssag mod Mogens Rerup for nedsættende udtalelser. På det følgende økonomiudvalgsmøde blev det i stedet besluttet at forsøge at melde Mogens Rerup til politiet.

Dårligt argument

Indstillingen fra borgmester H.P. Geil (V) var, at afslaget på sagsindsigt skulle fastholdes. Og det blev en ren "walk over" - eller næsten. Efter få minutter havde 28 medlemmer tilsluttet sig indstillingen, det vil sige alle fremmødte, på nær Mogens Rerup, der var sat uden for døren, idet han var inhabil, og partifællen Svend Brandt, som undlod at stemme, men han undlod ikke at tale:

- Jeg synes, det er forkert at bringe argumentet om fem medarbejdere, der får psykologbistand på grund af et byrådsmedlem ind i en argumentationsform, fordi det kan man ikke bringe frem. Det synes jeg er hovedproblemet. Jeg er fuldstændig enig i, at man ikke skal udlevere navne på medarbejdere der går til psykolog eller ej. Men jeg synes, det er problematisk, at man bruger det som argument i en sag vedrørende en civilt søgsmål eller en politianmeldelse. Og jeg synes, det er uheldigt, hvis det bliver en del af en domstolsafgørelse om de fem skal vidne eller ej, det kunne jo ske.

Bent Iversen fra Socialistisk Folkeparti, SF havde nogenlunde samme holdning og mindede byrådet om, hvad punktet ikke handlede om:

- Jeg er ved at være godt træt af den konflikt der kører mellem Mogens Rerup og Haderslev Kommune og kommunens ledende medarbejdere. Denne sag drejer sig ikke om, hvordan kommunen behandler ledige eller syge, det kunne ellers være interessant. Sagen drejer sig heller ikke om, hvordan Mogens optræder, eller hvordan hans adfærd er overfor kommunalt ansatte. Den handler heller ikke om civilt søgsmål eller en politianmeldelse. Den drejer sig om, hvorvidt et byrådsmedlem skal have navne på fem medarbejdere. Jeg mener, det er en fejl, at man er i en sagsfremstilling angiver, at der er fem medarbejdere der går til psykolog. Det er faktisk lidt indiskret om for de medarbejdere. Men derudover så skal navne på medarbejdere ikke udleveres til et byrådsmedlem. Skulle det komme til en retssag, så må retten afgøre det.

Henrik Rønnow fra Socialdemokratiet understregede at, partiets medlemmer fortsat havde stor tillid til kommunaldirektør Willy Feddersen og mente, han gjorde et godt stykke arbejde i forhold til at værne om og beskytte kommunens ansatte.