Renoveret kirke fejres med festgudstjeneste

HADERSLEV: Nu er Gammel Haderslev Kirke færdigrenoveret, og det skal fejres.

Søndag, den 24. februar, er der festgudstjeneste, hvor menigheden og samarbejdspartnerne under den omfattende renovering er inviteret. Også biskop over Haderslev Stift, Marianne Christiansen, deltager sammen med sognets præster.

Gudstjenesten begynder klokken 10, og bagefter fortæller arkitekt Anker Ravn Knudsen om istandsættelsen, der var den første omfattende renovering i 70 år. Kirken skulle have en større overhaling for 5.5 millioner kroner, og undervejs dukkede der uventede problemer op, som endte med en ekstra regning på en halv million.

Kirke lukkede i juni 2018. Den blev åbnet i december for at der kunne holdes de populære julegudstjenester. Alene de fem gudstjenester, der finder sted juleaftensdag, plejer i Gammel Haderslev Kirke at samle 1500 deltagere.

I december mangleder der stadig noget abejde, og derfor fejres det færdige resultat nu.

efter gudsrtjenesten er der frokost i sognehuset.