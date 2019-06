Rektor: Hav modet til at hoppe af hamsterhjulet - og på igen

330 unge studenter og HF-studerende dimitterede fredag fra Haderslev Katedralskole. Rektor Ruth Funder kom i sin tale ind på de krav, der stilles til nutidens ungdom - og kom også med et råd.

Haderslev: Huen sad hos nogle skævt, hos andre kækt eller snorlige. Smilene var trætte, men store. Det var nemlig fest - og en mærkedag af de helt store hos de 330 studerende, som fredag sluttede to eller tre års studier på Haderslev Katedralskole. De 270 stx-studenter med røde bånd på de hovedsageligt hvide huer og de 60 hf-studenter med blå bånd var derfor også synligt glade og opstemte, da de blev klappet ind i Haderslev Idrætsscenter af stolte forældre, bedsteforældre, søskende og andre pårørende, som var kommet for fejre mærkedagen og afslutningen på et kapitel i deres unges liv. Et nyt liv begynder nemlig nu for de unge. Mens det primært drejede sig om her, nu og i dag for Camilla Surma og Birgit Nuka Fredensborg, som bare var glade, så havde rektor Ruth Funder de analyserende og funderende briller på, der både så tilbage og frem.

De fik legater Jubilæumslegatet af 1967: Laura Kirkebæk-Johansson 2014, Jesper Langeskov Staulund 2016.Den Sønderjyske Fonds Haderslev Studenterlegat: Søren Ludvig Baastrup Mansen 2014, Emma Louise Jensen 2016.



Firmaet Ove Arkils Legat: Asger Kappel Skau 2015.



Skoleinspektør Marie Ravn's Legat: Frida Lange Hansen og Anton Holst Aldershaab.



Christian Have Hørregårds Uddannelsesfond: Emma Vang Platz.



Kirstine og Hilda Petersens Mindelegat: Anton Holst Aldershaab, Alexander Damsgaard Jensen og Sif Egelund Christensen.



N. K. Østergaards Mindelegat: Alexander Damsgaard Jensen.



Anne Marie og Jørgen Jessens Legat: Stine Skovbjerg Andersen.



Rejselegat fra Sydbank Sønderjyllands Fond: Ida Victoria Dharti Juhl Holm.

Foto: Ludvig Dittmann Camilla Surma var så sød at give sin klassekammerat Birgit Nuka Fredensborg lidt massage inden højtideligheden. De seneste dage har været hektiske, men jeg gik tidligt i seng i aftes for at være frisk - og bagefter skal vi jo til Kløften, fortalte Camilla. Foto: Ludvig Dittmann

Jagten på det perfekte I sin tale kom hun ind på, hvordan kravene til de unge er i nutidens præstationssamfund, og hvordan det også har sit præg på tiden på Haderslev Katedralskole: - I er født ind i mulighedernes tid og i nutidens præstationssamfund. I det samfund kan du blive alt, når bare du vil det nok. Her er man i en evig konkurrence med sig selv og med alle andre. Jagten på det perfekte understøttes af det medieskabte upfront-liv, hvor man altid er på, og hvor der ikke er nogen backstage, som man kan trække sig tilbage til. I skal være hurtige, effektive og målrettede. I er en generation, man søger skåret til at passe til tidens krav om effektivitet og målrettethed. Det er ikke okay at være tilfreds. I skal hele tiden være på vej videre. Det uperfekte har ingen gang på jorden mere - det er ikke tilladt at øve sig, fejle og falde og rejse sig igen. Der er kun én vej, og det er frem, lød det fra Ruth Funder, der slog fast, at alle, der sad på rækkerne foran hende havde grund til at være stolte af sig selv:

Foto: Ludvig Dittmann Fire studenter fra musiklinjen i 16.c optrådte med sang i bedste barbershop-stil. De høstede stor ros for deres to sange. Foto: Ludvig Dittmann

Find frirum - I er meget mere end de tal, som står på jeres eksamensbevis. I er først og fremmest vidunderlige og fantastiske, som de personer I er, sagde hun og udtrykte et stort håb: - Jeg ønsker for jer, at de små frirum, som i har oplevet i Haka-fællesskabet har rustet jer til at have modet til at skabe jer selv nogle frirum, hvor I kan være og blive værdsat for den person, I er, og ikke for det, som I kan præstere. Et råd kom hun også med: - Hav modet til at hoppe af hamsterhjulet og på igen, når I er klar. Livskvalitet finder I ikke i jagten på det perfekte.

Foto: Ludvig Dittmann Rektor Ruth Funder styrede den højtidelige dimission og holdt en tale, hvori hun opfordrede de nye studenter til at hoppe af hamsterhjulet - og på igen, når de var klar. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Alle 330 studenter marcherede ind, anført af deres lærer. Det var et flot syn, og de blev modtaget med klapsalver af deres mange pårørende. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Haderslev Katedralskole holdt fredag dimission med taler, eksamensbeviser og glade unge. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Rigtig mange pårørende havde fundet vej til Haderslev Idrætscenter, og de modtog deres studenter med klapsalver, da de marcherede ind. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Carl Christian Jessen blev student i 1959 og fejrede sammen med nogle af sine medstudenter fra dengang 60 års jubilæum. I sin tale fortalte han, at alle studenter - både dengang og nu - er en del af den samlede fortælling om Haderslev Katedralskole. Samtidig opfordrede han dem til, uanset hvor de endte, altid at kæmpe for bevarelsen af Slesvigske Fodregiment og for, at Sønderjyskes fodboldhold igen får en podieplads i superligaen. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Der var store smil hos alle. To og tre års studier er slut og et nyt liv venter. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Haderslev Katedralskole holder dimission med taler, eksamensbeviser og glade unge. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Haderslev Katedralskole holder dimission med taler, eksamensbeviser og glade unge. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Haderslev Katedralskole holder dimission med taler, eksamensbeviser og glade unge. Foto: Ludvig Dittmann