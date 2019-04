HADERSLEV: Haderslev Sundhedscenter, der blev indviet i august 2018, har behov for en udvidelse for 28 millioner.

Det mener Haderslev Kommune, og det krav bakkes nu op af Region Syddanmark. Regionen er gået sammen med en række kommuner om at lægge billet ind på en statslig pulje på 207 millioner, der skal bruges på ti nye sundhedshus-projekter i hele regionen.

Hvis Haderslevs del af ansøgningen bliver imødekommet, er det meningen, at centret skal udvides med flere somatiske funktioner, og det vil kræve en udvidelse af bygningen på 1300 kvadratmeter. De eksisterende funktioner har især fokus på mental sundhed.

Sundhedscenter Haderslev ligger på Clausensvej og drives af kommunen og regionen i fællesskab. Allerede under byggefasen blev byggeriet udvidet, da flere private aktører end forventet viste interesse for at rykke ind.

Går ansøgningen igennem hos Sundheds- og Ældreministeriet, skal Haderslev Kommune og regionen bidrage med lidt over syv millioner. Her skal regionen betale godt to millioner.