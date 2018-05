Rasmus vil have luft i kalenderen

HADERSLEV: 34-årige Rasmus Ørskov kan lide at have luft under vingerne. I pinsen blev han nummer tre under DM i svæveflyvning i Herning, men er nu tilbage på job i Haderslev, hvor han landede som partner i revisionsfirmaet Beierholm i starten af maj.

Hans karriere har bragt ham vidt omkring med stop i London og New Zealand, inden han base hos revisionsfirmaet Deloitte i København gennem fire et halvt år. Her kunne arbejdstiden godt stige til foruroligende højder. Arbejdsuger på mellem 50 og 100 timer var normen. Men Rasmus Ørskovs prioriteter ændrede sig meget, da han fik sin søn Adam for snart to år siden. Efterfølgende kom lillesøster Freja til verden for fire måneder siden, og det blev klart for revisoren, at arbejdet simpelthen fyldte for meget i forhold til tid med familien.

Med et friskt eksamensbevis som statsautoriseret revisor i hånden fra november sidste år var han flyvefærdig til at lave et skift i sit liv, så der blev mere tid til familien og luft i kalenderen til at dyrke svæveflyvning på konkurrenceniveau.

-Jeg vil gerne have, at børnene vokser op udenfor København med naturen tættere på. På jobbet vil jeg hellere vurderes på mine resultater frem for hvor mange timer, jeg lægger. Og så orker jeg ikke at sidde i kø på vej til og fra arbejde hver dag, fortæller Rasmus.

Sammen med sin 24-årige kæreste Monika, som er mor til børnene, har Rasmus midlertidigt slået sig ned i et lejet hus i Dalby syd for Kolding. Herfra vil parret finde ud af, hvor det er bedst at bo, og hvor de gode børnehaver er, inden familien slår rødder i nærheden af arbejdet.

Hos Beierholm i Haderslev, som har 16 ansatte, glæder R­­asmus sig til at arbejde for små og mellemstore virksomheder. Efter udelukkende at have haft store kunder i Københavnsområdet, savner han det tætte forhold til virksomhedsejere. Nu glæder han sig til at få en bredere palet af opgaver med for eksempel rådgivning og bogføring, momsregnskab og årsregnskab.

-Det handler ikke kun om tal. Hvis man skal skabe værdi for en mindre virksomhed, skal man både kende ejernes mål og vide, hvordan medarbejderne har det, siger den statsautoriserede revisor. Han foretrækker at forklare tal på en lettilgængelig måde, og bruger gerne farver grafer og kurver for at få sit budskab frem.

Måske har du set eller hørt ham før i Haderslev. Han blæste nemlig i klarinet i Søværnets Tamburkorps under sit første og eneste besøg i domkirkebyen. Instrumentet hviler nu, mens han lærer Haderslev og omegns erhvervsledere bedre at kende.