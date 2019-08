Rasmus Byriel Iversen udtaget til EM sammen med Asgreen

Marstrup: Landstræner Anders Lund kunne torsdag meddele, at Rasmus Byriel Iversen, 21 år, skal med til Holland 7. august for at forsøge at vinde Europamesterskaberne i linjeløb at på de falde veje ved byen Alkmaar.

Rasmus Byriel skriver på facebook, at han er super stolt over at blive udtaget. Og det er da også godt selskab, han kommer i.

Fire af de danske EM-ryttere blev i søndags hyldet i Paris' gader sammen med det øvrige felt efter en fantastisk udgave af Tour de France: Kasper Asgreen fra Kolding, Mads Würtz Schmidt, Magnus Cort og den danske mester, Michael Mørkøv. Rasmus og Tour-rytterne får desuden selskab af tre andre WorldTour-ryttere.