Randi satte fut i fastelavnsløjerne, men hun manglede sin Bjarne

- Jeg har lige en besked til de medfølgende far og mor og bedster. Man kan godt danse hos mig, vi har forskellige hold, men I skal lige tjekke vores hjemmeside eller vores Facebookside. Jeg har desværre ikke fået visitkort med, fordi jeg skal have lavet nogen uden Bjarnes navn på, men I kan altid ringe til mig, sagde Randi.

Det er lidt over et år siden, hendes partner i livet og dansen, Bjarne Bendstrup, døde, og sorgen og savnet gnaver stadig. Randi er i processen med at finde ud af, hvordan klaveret skal spille, nu hvor Bjarne mangler. Der er mange detaljer at få styr på, hvilket hun også forklarede til de fremmødte voksne.

Der var dog ingen tvivl om, at scenen er Randis hest. I løbet af 25 minutter tog hun børn og voksne med gennem et større repertoire af dansestyles, lige fra Fortnite som er født af et computerspil til jive og boogie. Randis varme smil kunne imidlertid ikke helt skjule sorgen, den lille humørspredende kvinde bærer på.

Plads for tønderne

Danseundervisningsbranchen er dog en hård branche, og efter Bjarnes død har Randi besluttet kun at undervise i Haderslev. Tidligere har hun og Bjarne også undervist i blandt andet Aabenraa og Sønderborg.

- Det har været hårdt at måtte træffe sådanne beslutninger, men de har desværre været nødvendige. Det går mig bedre nu, men jeg har virkelig været nede i en dybt sort hul - virkelig, betror Randi avisens udsendte.

Det er der dog ingen af de fremmødte børn, der lørdag formiddag mærket det mindste til. Ej heller de medfølgende voksne. Randi og hendes to hjælpere har sørget for at både børn og voksne har fået sig rørt.

For der er ingen tvivl, scenen var og er Randis "hest". Ved fastelavnsfesten kunne hun nok have underholdt dobbelt så længe, hvis ikke hun var nødt til at vige for fastelavnstønder, der ventede på at blive slået til pindebrænde.

Christian Schulz fra Haderslev Butikker, som nu er en del af Haderslev erhvervsråd, HER, var glad for at Månen var fuld af børn, og han satte stor pris på, at lokale varehuse havde gjort det muligt at servere en fastelavnsbolle, en sodavand og en kop kaffe til de voksne.

- Det betød, at folk sad og hyggede sig lidt længere bagefter. Vi delte ikke præmier ud til den bedst udklædte, fordi i vores øjne var alle udklædte de bedst udklædte, men vi havde en konkurrence, hvor vi tak lod, og det faldt i god jord, at vi havde valgt at gøre det sådan.

Også Schulz satte pris på Randi optræden, han største bekymring i forhold til næste år er, om festen er ved at vokse ud af Månen:

- Vi kan ikke være mange flere, og så er spørgsmålet, skal vi holde den på dette niveau eller skal vi vokse. Det vil vi evaluere lidt på.