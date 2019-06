Rækværk ved kirke hæves efter faldulykke

Hos kommunen erkender man, at et gelænder ovenpå støttemuren er for lavt. Men ulykken skete ved et andet gelænder.

HADERSLEV: For lidt over en uge siden faldt en mand knap tre meter ned ved Hertug Hans Kirke. Han kunne selv ringe efter hjælp og blev kørt på sygehuset med ambulance. Nu erkender man i Haderslev Kommune, at i hvert fald det ene rækværk rundt om kirken er for lavt. - Vi er i gang med at undersøge, om vi kan sætte en ekstra stang på for at hæve gelænderet. Selvfølgelig med respekt for den fredede bygning, der ligger bag ved: Det der går op ad Sønderbro; det lave gelænder. Jeg går stærkt ud fra, at det er der, han er faldet ud over. Det har jeg taget som en selvfølge, for det andet er oppe i lovmæssig højde. Men selvfølgelig, hvis man kommer og svinger sig rundt, så kan alt jo ske, siger chef for driftsafdelingen Jens Hybschmann. Det brune rækværk svinger mellem 30 og 53 cm i højden, hvis man ser bort fra pullerterne af sten.

Sagen kort Klokken 01.39 lørdag den 1. juni faldt en mand fra Sydhavnsvej ud over rækværket og ned på Hertug Hans kirkes grussti. Et fald på knap tre meter. Han blev hentet af en ambulance. Ifølge Falckfolk på stedet er det slet flere gange før. Hvor mange er uklart. De nærmere omstændigheder ved faldet er ikke kendt. Mandens skader er heller ikke. Det grå rækværk langs Sydhavnsvej er 82 cm højt. Støttemuren nedenfor er op til 2,39 meter høj.



Det grå rækværk langs Sønderbro er mellem 30 og 53 cm højt, når man ser bort fra pullerterne.



Kirken bærer årstallet 1726. Støttemuren ud mod Sønderbro bærer årstallet 1884. Støttemuren ud mod Sydhavnsvej bærer årstallet 1898.

Lige her på hjørnet er det brune rækværk farligst. Det går langt med fotovet og man kan faldt omkring tre meter ned. Foto: Larz Grabau

Sænket rækværk Men jernstængerne har tilsyneladende været højere oppe. - Det er noget, der er blevet restaureret hen af vejen. For nogle to-tre år siden ved jeg, det var gravet op. Der er fortovet måske kommet lidt højere op i den forbindelse. Jeg tror, det var noget kloakarbejde, så det kan godt være, at det er blevet lavere, end det har været for år tilbage. Men det er ikke nogen undskyldning. Vi vil prøve at finde en løsning, der matcher og passer ind i det bestående. Ifølge nogle af Falcks brandfolk på stedet den nat, manden faldt ned, er det flere gange sket, at personer er faldet ud over rækværket og de omkring tre meter ned. Men i forvaltningen har Jens Hybschmann ikke kunnet finde nogen, der har hørt om andre tilfælde. Det har formanden for menighedsrådet heller ikke. - Jeg kender ikke til det. Kirketjeneren gør heller ikke, konstaterer Poul Emil Brodersen. Han har også spurgt den tidligere kirketjener, der rækker 13 år tilbage. Han mindes heller ikke nogen faldulykker. - Så de kommer op igen, uden vi er vidende om det. Han mener i øvrigt at både støttemur og rækværk tilhører kommunen. Det bekræfter Jens Hybschmann. - Ja, det går jeg ud fra. Det står i hvert fald på kommunens matrikel.

Den her jerndims kan man være ekstra uheldig at ramme på vejen ned. Foto: Larz Grabau

Landede i grus Det eneste lille men ved sagen er så, at ulykken skete på Sydhavnsvej ved elboksen langs det grå rækværk. - Han falder ned på Sydhavnsvej ved atriumgården. Men det kan være hvilket som helst sted, bekræfter indsatsleder Lars Damkjær. Derfor landede manden ikke på de toppede brosten som først antaget, men på grusstien knap tre meter nede. Altså lidt blødere. I værste fald kan man falde over tre meter ned nær hjørnet ved Sønderbro og ramme stenene med hovedet. Hvis man er rigtig uheldig, kan man også snitte en rusten jernstang med en bolt på vejen ned. Den stritter ud af støttemuren, der er fra 1898.

Falder man her, lander man på sten. Foto: Larz Grabau

Det brune rækværk er for lavt. Til gengæld ligger det et stykke fra fortovet her, og der er en hylde bagved, som man kan være heldig at lande på. Foto: Larz Grabau

Kommunen vil nu hæve det brune rækværk på Sønderbro. Foto: Larz Grabau

Lige på hjørnet kan man falde over tre meter ned. Foto: Larz Grabau

Kirken lå på gadeniveau, da den blev bygget. Siden kom støttemuren til. Foto: Larz Grabau