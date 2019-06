Spørgsmål til kandidaterne

JydskeVestkysten stiller i valgkampen fem spørgsmål til de lokale kandidater til Folketinget:



1) Hvofor skal vælgerne netop stemme på dig?



2) Hvordan vil du sikre, at der er penge nok til offentlige skoler og ældreservice i en fremtid med flere ældre og færre erhvervsaktive?



3) Haderslev Kaserne er altid i spil ved forhandlinger om forsvarsforliget. Mener du, at kasernen skal bevares for enhver pris?



4) Regeringen vil anlægge en ny midtjysk motorvej med tilslutning ved Haderslev. Er den en god idé?



5) VUC Syd har dårlig økonomi. Hvad vil du gøre for at sikre, at der i fremtiden er et uddannelsestilbud til unge voksne?