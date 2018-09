- Vi står (...) som tillidsrepræsentanter for størstedelen af de administrative medarbejdere i kommunen uforstående tilbage, når der præsenteres et budgetforlig, der fjerner medarbejdere i selvsamme administration, som skal omsætte, implementere og følge op på de føromtalte nødvendige investeringstiltag, der nu skal iværksættes, skriver tillidsrepræsentanterne i et fælles debatindlæg.

De ansatte selv, der snart må sige farvel til én eller flere kolleger, har hidtil ikke haft held til at trænge igennem og har derfor skrevet et debatindlæg til JydskeVestkysten, hvori de påpeger, at det også vil kunne mærkes ude hos borgerne, at der er færre hænder i administrationen:

Administration skal følge op

Det er nemlig også administrationen, der skal holde et vågent øje med, at de millioninvesteringer i blandt andet jobcenter og folkeskole, der er en del af budgetforlig 2019, faktisk også medfører de besparelser, som er hensigten med investeringer på i alt 44 mio. kroner.

Eksempelvis satser politikerne på, at 13 nye ansatte på Haderslev Jobcenter i årene fremover vil betyde 81 flere kontanthjælpsmodtagere i job om året - lykkes det ikke, forrentes investeringen på 13 nye ansatte ikke og ender i sidste ende blot som en større regning og derfor besparelse på de kommunale budgetter.

H. P. Geil:

- Det er udtryk for en politisk prioritering, at vi investerer 44 mio. kroner på kernevelfærd - både til ældre, skoler og jobcenter. Men vi kan ikke bare putte flere penge i de områder uden også at spare et andet sted, og det er korrekt, at vi må skære på administrationen. Det er en politisk prioritering, siger H. P. Geil.

Han forsikrer, at der fortsat er administrative medarbejdere nok til at følge investeringerne tæt - det gælder eksempelvis, om Jobcenteret kommer i mål med de 81 nye kontanthjælpsmodtagere i beskæftigelse hvert år.

- Udvalgene kommer til at følge det her tæt og får en månedlig afrapportering til møderne. For det er korrekt, at lykkes investeringerne ikke, som de er tænkt, så ender vi med en større besparelse, siger H. P. Geil.

Der er endnu ikke sat navn på de 21 medarbejdere.