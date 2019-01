Haderslev Kommune holdt for nyligt et hurtigt pressemøde om problemerne på Sdr. Otting Skole. Økonomiudvalgets flertal bestemte, at elever og lærere skal blive i lokalerne, indtil embedslægen afleverer sin vurdering. På billedet ses børn- og ungechef i distrikt syd, Rasmus Andreassen, skoleleder Karsten Rudbeck og formand for børn-og familieudvalget, Henrik Rønnow (S). Arkivfoto: Jacob Schultz