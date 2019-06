Pubscenen: Det er ikke scenen der er skæv - Det er hele Kløften

HADERSLEV: Fredag eftermiddag åbnede den unge folkemusiker Frederik Damkaer Kløften Festivals Pubscene. Musikeren, der har trådt sine barnesko i Stepping tiltrak et blandet publikum i kamp med Magtens Korridorer, der spillede på Store Scene. Men alle hyggede sig, og netop hyggen kendetegner Pubscenen.

Her er tempoet et ganske andet, og ud over musikken, så er der flere fordele ved Pubscenen.

Der er borde og bænke, dog ikke under Tom Donovans koncert lørdag aften/nat. Sidst på eftermiddagen er det muligt at finde skygge lige uden for teltet, hvor man så kan stå ved barbordene, eller bare sætte sig under træet.

Hele den ene teltside er fjernet, så der kommer frisk luft ind i teltet. Baren er velforsynet, og servicen i top. Dertil er Pubscenen placeret lige over for Arizona Burgers, så man behøver ikke at gå langt for at få mad i maven.