Psykologer kører parløb i praksis og privat

Huong Nguyen og Kenni Beltoft har netop åbnet Psykologklinikken Vinkelvej - der ligger på Vinkelvej. De kommer med en bred erfaring inden for mange felter. Foto: Stine Hygum

Huong Nguyen og Kenni Beltoft er nystartede psykologer i Haderslev. De har netop åbnet Psykologklinikken Vinkelvej - der ligger på Vinkelvej.

HADERSLEV: - Vi er kommet rigtig godt i gang, sådan siger Huong Nguyen og Kenni Beltoft, der er psykologer og siden 1. februar har haft Psykologklinikken på Vinkelvej. Her deler de kontor - og arbejder både sammen og hver for sig. De to psykologer har hver deres specialer: - Jeg har en erhvervspsykologisk profil, siger Kenni Beltoft, der har en fortid som it-chef og også har arbejdet med både projektledelse og ledelse. - Jeg arbejder med med stress, mobning på arbejdspladsen, udbrændthed og motivation. Ledelsesudvikling har altid interesseret mig, siger han. Kenni Beltoft har tidligere arbejdet indenfor PPR-området, og den viden bruger han i dag til at arbejde med forældrerollen: - Det er både forældresamtaler og rådgivningssamtaler. Jeg tror på, at man hjælper børnene bedst ved at hjælpe forældrene, siger han.

Sammen har de tre børn på tre, seks og ni år.



De bor i Børkop, men overvejer at flytte til Haderslev - eller i hvert fald tættere på.



Mennesker i krise Huong Nguyen er klinisk psykolog: - Jeg beskæftiger mig meget med mennesker i krise - alle slags lidelser - også de tunge tilfælde, siger hun. Hun er ansat på Hospice Sønderjylland 15 timer om ugen, og har tidligere været ansat hos Kræftens Bekæmpelse og arbejdet indenfor retspsykiatrien. - Jeg har speciale i sorg, krise, angst og depression. siger hun. Houng Nguyen er også en del af Crecea's krisekorps: - Det betyder, at jeg kan rykke ud, når der er eksempelvis har været røveri et sted eller overfald på et bosted. Så tager jeg ud og laver debriefninger. fortæller hun.

Forløb og kursus De to psykologer deler kontor: - Det kan lade sig gøre, fordi jeg har nogle dage om ugen, hvor jeg er på Hospice Sønderjylland, siger Huong Nguyen. Kenni Beltoft supplerer: - Jeg tager også ud af huset, og så har vi også et mødelokale, hvor den ene kan sidde, hvis vi er her samtidig. De ekstra lokaler åbner også op for, at Kenni Beltoft og Huong Nguyen eksempelvis kan lave temadage og gruppeterapi. - Jeg har hjemmesiden Spontanabort.dk, der henvender sig til kvinder, der har aborteret eller mistet tidligt i svangerskabet. Der laver jeg lukkede grupper for de kvinder, der har mistet, siger Huong Nguyen og fortsætter: - Nogle søger gruppeforløb, fordi de gerne vil møde andre i samme situation. Mænd bliver også ramt af ufrivillig barnløshed. - Dem tager Kenni sig af. Det er en rigtig god måde at supplere hinanden på, siger Huong Nguyen. - Det er rart at arbejde med mænd. Med en lille indsats kan man komme langt. De har det ofte også ret dårligt, når de kommer til en psykolog. Det er grænseoverskridende for mange mænd at søge hjælp, siger Kenni Beltoft. Det er svært for mænd at snakke om følelser: - Det er, fordi vi er utrænede i det - og det man ikke er god til, det tror jeg, at man undgår, siger han.

Ventetid Huong Nguyen og Kenni Beltoft glæder sig over, at de er kommet godt i gang i Haderslev. - Jeg har fire ugers ventetid, så jeg har også arbejdet i weekenden for at mine patienter ikke skal vente for længe, siger Huong Nguyen. - Vores klienter kommer fra hele Sønderjylland, supplerer Kenni Beltoft.