Psykolog har 20 elever til samtale på gymnasiet om ugen

- Jeg bruger helst ikke det store lys i loftet. Det her er et mere fortroligt rum, hvor det ikke skal være ren mormor-stemning, men heller ikke en klinik i neonlys, fortæller Mie Nissen.

Vi kommer ti minutter for tidligt til aftalen, men Mie står allerede klar og byder indenfor. På det lille kontor hos psykologen er der dæmpet lys og store smil. Ved siden af skrivebordet er der to lænestole med en hyggelampe og planter i baggrunden.

JV stiller sig i kø for at møde den 27-årige psykolog, hvis fornemste opgave det er at øge trivslen på gymnasiet hos især de elever, der har det svært.

Haderslev: Det er svært at finde et hul i kalenderen til en samtale med Mie Nissen, psykolog ansat ved gymnasiet i Haderslev, Haderslev Katedralskole.

Jeg håber i hvert fald, at jeg har medvirket til at forhindre, at nogle elever er droppet ud af gymnasiet

- Jeg bruger mest tid på samtaler med elever, men jeg er også sparringspartner for lærerne. Det kan være, at de undrer sig over, at eleverne er meget tavse eller larmer meget i timerne, og så tager jeg eksempelvis ud i et par timer for at observere, fortæller Mie Nissen.

Katedralskolen har tidligere haft tilknyttet eksterne psykologer, der afviklede samtaler på skolen. Rektor Ruth Funder ønskede en person, der kunne være en integreret del af skolen og indgå i et samarbejde på fuld til for ar sikre trivslen

Mest tid med elever

Mie Nissen har i snit cirka 20 elever til samtale hver uge. Dermed er det den aktivitet, hun bruger mest tid på. Problemstillingerne kan være mange og meget forskellige.

- Det kan både være skoleforhold og private forhold. Nogle gange hænger det sammen. Det kan være, at de føler sig pressede af lektier og krav eller bare er triste, fortæller Mie Nissen.

Hun mener, at stigende krav til unge om at præstere fra samfundets side og sociale mediers konstante nærvær, der viser andres perfekte liv, er med til presse og stresse. Men andre gange er det ganske jordnære problemer.

- Hvis de mener, at de kan passe skole, arbejde 40 timer om ugen og spille fodbold tre gange om ugen, så er der nok noget galt med realitetssansen. Min opgave er nogle gange at oplyse dem om, at skolen er deres arbejde og at der måske skal skæres noget andet væk, siger Mie Nissen.

Hun kan ind imellem undre sig over, at der mangler basale livsfærdigheder hos de unge, når de får ondt i trivslen - det kan være alt fra at kunne lave mad, hvis man bor selv, eller til at have selvtillid nok til at kunne sige "pyt, jeg er, som jeg er".

- Det kan for nogle unge være svært at forstå, at det er ok at fejle og ikke få 12. Nogle har urealistisk høje forventninger til sig selv, nogle gange fordi de tror, at forældrene har høje forventninger - det er slet ikke sikkert - eller de skal leve op til en bror eller søster, fortæller Mine Nissen.

Samtalerne skal være med til at få de unge til at reflektere lidt mere over deres eget liv.