Provas har fundet sin nye direktør

Bestyrelsen i Provas har valgt at ansætte fungerende direktør Esge Homilius som ny administrerende direktør for forsyningsvirksomheden.

Esge Homilius blev ansat som fungerende direktør, da bestyrelsen i december 2018 valgte at afskedige den daværende direktør John H. Mølgaard. På daværende tidspunkt var Esge Homilius chef for Teknik & Miljø i Haderslev Kommune. - Bestyrelsen vil gerne styrke samarbejdet med Provas' ejer, og derfor giver det mening at hive en mand ind, der kender vores ejer så godt som Esge Homilius. Han står desuden på et stærkt ledelsesmæssigt og fagligt fundament i forhold til at kunne føre virksomheden i den strategiske retning, bestyrelsen ønsker. I bestyrelsen ser frem til samarbejdet med Esge Homilius, siger bestyrelsesformand Thies Mathiesen. Esge Homilius ser frem til at komme endnu mere i dybden med alle de opgaver, han har snuset til som fungerende direktør. - Jeg er meget glad for, at bestyrelsen har peget på mig. Jeg er meget bevidst om det store ansvar, der følger med opgaven. Både på det daglige niveau, hvor det er mig, det falder tilbage på, hvis drikkevandsforsyningen går ned i hele Haderslev juleaften og på det strategiske niveau, hvor jeg skal skabe fremdrift i udviklingen af et robust og bæredygtigt Provas. Det bliver en spændende rejse, siger den nye direktør Esge Homilius.