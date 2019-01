Provas: Vi har fulgt procedurene

Provas forklarer, at de sender informationsmateriale ud til husejere og selv foretager målinger for rystelser i forbindelse med anlægsarbejde.

I Bevtoft klager husejere over mystiske revner, som deres huse har slået, efter et større renovering af kloaksystemet tilbage i 2014 og 2015. JydskeVestkysten har snakket med flere husejere, der mener, at deres huse har slået revner og oplevet vandskader på grund af det arbejde. Problemer de ikke mener, de havde før.

Anne Munksgaard, der er projektleder i Provas, udtaler sig ikke i konkrete sager, men hun fortæller, at der på forhånd er taget før -illeder af nogle af samtlige huse omkring anlægsområdet. Disse billeder bruges, hvis der efterfølgende opstår en sag, hvor en husejer mener, at ejendommen har taget skade.

Ifølge Anne Munksgaard følger forsyningsselskabet nogle faste procedurer forud for sådan et arbejde. Det indebærer blandt andet at informere husejere om, at de skal tage kontakt til dem, hvis de på forhånd frygter, at deres ejendom kan være i fare. I den her sag kan Anne Munksgaard fortælle, at de ikke har modtaget nogle indvendinger fra husejere.

Provas har sendt brevet til JydskeVestkysten, og her er, hvad der står, husejerne skal være opmærksomme på:"Under henvisning til Byggelovens § 12 stk. 4 opfordrer vi alle husejerne til at være opmærksomme på eventuel fundering af deres bygninger. Såfremt funderingen af bygningerne ikke opfylder bestemmelserne i bygningsreglementet, bedes du skriftligt henvende dig til Provas."

Hvis ikke husejere henvender sig til Provas, inden anlægsarbejdet går i gang, så vurderer forsyningsselskabet selv efter erfaring, hvor der skal placeres såkaldte vibrationsmålere, der måler rystelser under arbejdet.

- Vi foretager vibrationsmålinger under anlægsarbejdet, så vi får advarsler, inden vi når den øvre grænse for rystelser, siger Anne Munksgaard.