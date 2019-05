Protester mod biogasanlæg: Landsby frygter for lugten og trafikken

MARSTRUP: Protesterne står nærmest i kø i Marstrup ved udsigten til, at landsbyen kan få et biogasanlæg som nabo. Protesterne, der nu er endt på byrådets bord, bunder i frygt for lugt og øget trafik. Især fordi de nærmeste boliger vil komme til at ligge 200-250 meter fra anlægget, hvor Miljøministeriet anbefaler en afstand på en halv kilometer. Initiativtagerne til anlægget, Haderslev Bioenergi prøver at berolige de bekymrede borgere og mener, at underskrifterne på en protest mod anlægget hvilket på et forkert grundlag. Der er gennemført to underskriftsindsamlinger med tilsammen flere end 300 underskrifter.

Idyl og stråtage "Det hus, jeg bor i, er den gamle præstegård fra 1777. Flere af nabohusene er fra samme tidsalder, idylliske med stråtag og bonderoser. Her passer det ikke ind med et industri-biogasanlæg. Caminoen Haderslev næs går tæt forbi Dybkær 3."Sådan skriver Vibeke Straarrup, Knokbjerg 26, blandt andet.Hun og andre beboere frygter, at deres huse mister i værdi, hvis biogasanlægget bliver en realitet.I flere af protesterne går det igen, at beboerne ikke har noget imod energiformen biogas, tværtimod. Det er nærheden til bebyggede områder samt trafikmængden, der bekymrer.

Flystøj I den forbindelse nævner flere naboer, at Marstrup i forvejen kan se frem til mere støj, når de nye F 35-fly kommer. "Der vil komme lugtgener. Hvis nogen påstår noget andet, kan man bare køre en tur forbi biogasanlægget i Bevtoft, eller følge med i debatten omkring andre biogasanlæg". Sådan skriver Hanne og Karsten Jørgensen og fremhæver et biogasanlæg i Kalundborg.Men den sammenligning holder ikke, lyder det fra Bioenergi K/S. I Kalundborg og andre steder, hvor der har været problemer med lugt fra anlæggene, har der været brugt blod, medicinrester og affaldsindustri, mens der i anlægget Marstrup udelukkende vil blive brugt landbrugsaffald og organisk affald, lover Bioenergi K/S.Bioenergi K/S fremhæver, at en underskriftsindsamling hviler på forkerte fakta for den fremtidige lastbiltrafik til og fra anlægget. Marstrup vil få 3,4 lastbil per dag i dagtimerne og kun på hverdage.