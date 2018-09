Professor: Politikerne skal tage stilling til erstatning for F-35 støj

Den gældende lovgivning giver nemlig ikke mulighed for at ekspropriere naboernes ejendomme på grund af støjgener.

- Det er noget lovgiverne kunne have nogle klare meninger om. Det er vigtigt, at man sikrer sig, at lovgiverne tager stilling til de ting, sagde han.

Nabomøde

Thomas Jensen grundejerforeningen Bjergvang og Møllebakken var en af de over 100 fremmødte. Han var godt til freds med den juridiske gennemgang. - Det viser hvor få muligheder vi har. Nu har man skubbet anlægsloven til 2020. Så huspriserne falder godt og grundigt i mellemtiden. Vi vil da helst blive boende efter 30 år, men jeg tror ikke, det er muligt for flystøjen.

Lige inden var han og cirka 200 naboer til et nabomøde på flybasen. Her vil man forsøgt at gøre noget ved den nuværende støj. For eksempel vil man flyve mindre med efterbrænder.

- Men så er de længere om at komme i luften, så de larmer i længere tid.

Det bemærkede en landmand, som har husdyr i indflyvningsruten.

- Hvordan skal jeg opretholde min dyrevelfærd?