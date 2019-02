Prof-debut: Rasmus Byriel var bedste fighter og brækkede kravebenet i styrt

Den ny-professionelle cykelrytter for Lotto-Soudal, Rasmus Byriel Iversen fra Haderslev, havde torsdag debut i sit første løb som professionel. Rasmus var i udbrud ind til 25 km før mål, men endte i et styrt.

Marstrup: Det blev trods uheld en meget flot debut som professionel cykelrytter for 21-årige Rasmus Byriel Iversen fra Marstrup ved Haderslev. Han debuterede torsdag i Mallorca Challenge sammen med flere af de store hold og navne.

Det unge cykeltalent fra Marstrup kom tidligt afsted i et udbrud med to andre ryttere, og først 25 kilometer før mål, blev de tre hentet. Samlet sad de i udbrud over 140 kilometer.

19 kilometer før mål på smal vej skete der et styrt, som Rasmus Byriel blev en del af. Uheldigvis har han brækket sit kraveben og kan derfor ikke være med i resten af løbet. Der venter har formentlig en længere pause.

"Det er en trist nyhed (...) Rasmus Byriel Iversen brækkede formentlig kravebenet i styrtet... Meget trist for Rasmus, som var i udbrud hele dagen og fik både prisen som den meste angrebsivrige rytter og bjergprisen," oplyser Lotto-Soudal på Twitter.

Den unge sønderjyde fik trods styrtet altså prisen som mest angrebsivrige rytter - en egenskab, som Rasmus Byriel tidligere har fortalt, at han håber at få lov at dyrke på holdet.

Desuden fik han hurtigste tid på en af løbets stigninger.

Fredag bliver han fløjet til Belgien, hvor han skal opereres og starter genoptræning.

Rasmus Byriel er eneste dansker i løbet. Løbet er blevet en slags uofficielt start på den europæiske løbssæson.