Privatskole ligger lunt i svinget

Skolelederen anslår, at en klassekvotient på ikke over 22 elever er en af årsagerne til skolens popularitet. En anden er de nære relationer mellem lærer og elev. Skolen har 80 ansatte, heraf er de 50 lærere.

- Det er svært at oplyse en absolut venteliste, for når vi ringer til en familie, kan svaret lyde, at nu går det så godt, at man vil ikke skifte, fortæller Henrik Pors.

Købte tennishal

Gennem årene er skolen på Christiansfeldvej blevet løbende renoveret. Blandt andet er toiletterne blevet sat i stand, og det skal man ikke undervurdere betydningen af, påpeger skolelederen, med henvisning til undersøgelser, der viser, at ulækre toiletter er noget af det, skoleelever klager rigtig meget over.

For syv år siden blev realskolens SFO bygget, og tilbage i 2007 købte skolen tennishallen på Christiansfeldvej. Nu er der ikke flere udvidelsesplaner.

Den gode økonomi betyde ifølge Henrik Pors, at stort set alle ønsker ved budgetlægningen kan imødekommes. Skolen har en årlig omsætning på 40 millioner kroner.

Midt i glæde over udviklingen kan Henrik Pors konstatere, at skolen som privat stadig må slås med fordomme. Ikke mindst at det kun er rige folks børn, der går der:

- Grundlovens paragraf 76 siger, at vi har undervisningspligt ikke skolepligt. Vi har her den holdning, at alle børn, der kan rummes i folkeskolen, også kan rummes her. Og vi har både børn med diagnoser, skilsmissebørn og børn af anden etnisk herkomst en dansk. Ingen er blevet afvist af økonomiske grunde. Ændres en families økonomi på grund af skilsmisse eller arbejdsløshed, så har vi rabatordninger. Det er en del af vores sociale profil, siger Henrik Pors.