En ny lov betyder, at private dagtilbud for de mindste børn ikke længere må kalde sig "dagplejere". Det er nu forbeholdt de offentlige tilbud. Hvad skal vi så kalde dem?

Haderslev: Dagplejen Naturbørn var egentlig navnet på Maibritt og Casper Holzmanns private pasningstilbud for børn. Men en lovændring, der er trådt i kraft fra 1. januar betyder, at private dagplejere nu ikke længere må kalde sig 'dagplejere'. De skal i stedet benytte sig af ordet 'privat pasningsordning'.

Man kunne tro, at en sådan ændring ville få børnepasserne til at ryste på hovedet, men faktisk har Maibritt og Casper set på det med de positive briller.

- For os er det også bedre, for nu kan vi tydeligere vise, at vi er mere end bare en dagpleje, siger Maibritt.

Nu hedder dagplejen i stedet bare Naturbørn, og som navnet antyder, så lægger de meget vægt på leg i naturen. Den private pasningsordning har forskellige certifikater til en bred vifte af forskellige udendørscertifikater, som de har fået netop fordi de er private.

Der er ikke noget, der ændrer sig i dagligdagen, fortæller parret. Kommunen kommer stadig på tilsyn både anmeldt og uanmeldt, og der er de samme tilskud til de forældre, som har børn i dagplejen.

Da først regelændringen blev præsenteret tog parret sig til hovedet, fortæller de. Nu har de taget den til sig, men de finder den stadig en smule overflødig.

- Det virker mest af alt som et politisk stunt, hvor de har siddet med strikketøjet fremme og lavet en ændring for at lave en ændring, siger Casper Holszmann.