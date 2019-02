Prisregn over sønderjyske ildsjæle med overskud til andre

Torsdag blev femten lokale foreninger og personer fra Arrild i vest over Vojens og Haderslev til Fjelstrup i øst hyldet for deres overskud. Der blev overrakt både diplomer og små donationer som tak for den store indsats, de enkelte gør i lokalsamfundet.

Sønderjylland: De lokale ildsjæle, som gør en kæmpe forskel, og som altid er rigtigt gode til at motivere og anerkende andre - men alt for sjældent får den store anerkendelse og tak, de fortjener - de var i centrum, da GF Forsikring forleden overrakte "Tak for dit overskud"-prisen til 15 enkeltpersoner og foreninger fra hele det nordlige Sønderjylland. Fælles for dem alle er, at de altid tager en ekstra tørn og gør en forskel for fællesskabet i deres lokalområder.

- Vi har set frem til den her eftermiddag. Vi har fornøjelsen af at møde et udsnit af de lokale ildsjæle, der i hverdagen viser ekstra overskud, sagde Gunnar Hansenfra GF i sin velkomst til de mange fremmødte på kontoret i Haderslev.

- Det handler om overskud til andre end sig selv og sin nærmeste familie. Overskud til foreningslivet, til naboen, til institutionen og til hele vores gode sønderjyske samfund, sagde Gunnar Hansen.