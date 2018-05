Prinsesse Benedikte åbner den 23. maj demenskonferencen på Hotel Harmonien

Haderslev: Onsdag den 23. maj åbner prinsesse Benedikte demenskonferencen på Hotel harmonien og hun har samtidig sagt ja til at være protektor for "Sammen om demens".

- Det glæder mig utroligt meget, at Hendes Kongelige Højhed vil være med til at skabe opmærksomhed omkring demens ved at deltage i konferencen. Demens er en udbredt sygdom, vi gerne vil have mere fokus på for at gøre hverdagen lettere for dem, der er ramt, og deres familier, siger borgmester H.P. Geil i en pressemeddelelse.

Prinsesse Benedikte er desuden protektor for Alzheimerforeningen, der også deltager ved konferencen med et oplæg om demens som hele samfundets udfordring. På konferencen skal deltagerne arbejde sammen om at omsætte strategien til handling og for eksempel se på, hvordan kommune, butikker, erhvervsliv og foreninger i Haderslev Kommune opbygger en kultur, hvor man er sammen om demens.

Blandt de inviterede er foreninger, virksomheder og butikker i Haderslev Kommune samt relevante interesseorganisationer.