Præst tager orlov: Jeg trænger til at læse Biblen igen

- Det er et fantastisk privilegium at kunne tage orlov, og jeg glæder mig til det, siger han.

Han startede som præst i 2003 og har siden udover præstegerningen brugt en stor del af sin fritid på at være aktiv i foreningslivet. Formand i Pins'Mærken, næstformand i Gram Skoles skolebestyrelse og frivillig brandmand er blot nogle af de ting, som han med glæde lægger sin tid i, men det har også medført, at han trænger til en knap så presset hverdag.

I ansøgningen skrev præsten, at han trængte til at genlæse Biblen. Ansøgningen blev godkendt, og når konfirmationerne er overstået, kan Johannes Gjesing se frem til tre måneders orlov fra maj.

- Det har været nogle travle år, og jeg har været en klovn til at tage efteruddannelse, så jeg tror, at jeg trænger til det, siger han.

Gram: 20 minutter. Så kort tid inden deadline ansøgte Johannes Gjesing om at få studieorlov fra sit arbejde som sognepræst i Gram. Ved et tilfælde så han i Præsteforeningens blad, at deadlinen for at søge studieorlov var oppe over, og da han flere gange tidligere havde overvejet at søge, men ikke nået det inde for fristen, slog han til.

Jeg har tænkt mig at bruge mange timer på at pudse vognen og tænke store tanker, om mine næste mange år som præst

Bilpudsning og store tanker

Når orloven ikke skal bruges på at læse bøger og på anden måde have tid til at fordybe sig, så har Johannes Gjesing også gang i et lidt anderledes projekt. For nylig købte han nemlig et rødt folkevognsrugbrød fra 1977.

- Når man køber sådan en bus, så er det et tegn på, at man trænger til at holde fri. Derfor har jeg tænkt mig at bruge mange timer på at pudse vognen og tænke store tanker, om mine næste mange år som præst, siger han.

Biler ved han ikke det store om, men fascinationen for rugbrødet stammer fra barndommen. Her gik Johannes Gjesing på friskole, og han husker tydeligt de gange, hvor han sammen med skolekammeraterne var på tur med engelsklæreren i netop sådan en bil. Hans kone deler ikke helt samme begejstring for den røde bus, men som Johannes Gjesing siger, så er det jo en investering. Generelt kommer hans orlov til at handle om at tage sig god tid.

- Nogle gange skal man tage et skridt tilbage, og så er det der, at fremskridtet ligger, siger han.

Udover at få tid til en masse projekter, som han ikke har til dagligt, så er der også et andet mål for orloven. Når han vender tilbage håber han på at være tættere på svaret om, hvorfor han er præst.

- Jeg kommer jo helt sikkert til at glæde mig til, at starte igen, og så er det, at jeg skal kunne sige: Når ja, det var det, som det hele gik ud på, siger han.