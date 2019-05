Præst og politiker ryger en tur i baljen: Hammelev fejrer 100-årsfødselsdag og byfest

Hammelev: De færreste vil være uenig i, at verden var noget anderledes i 1919.

Sønderjylland var tysk, de færreste af os var født, og der var ikke noget, der hed internettet. Alligevel er der noget, der holder ved.

Det gør Hammelev Sogns Ungdomsforening.

Idrætsforeningen, der i 1919 startede som en gymnastikforening, fejrer fredag 100-årsjubilæum ved en reception i Hammelev Hallen.

- En hundredeårsfødselsdag skal selvfølgelig altid fejres. Det er en mærkedag, som forhåbentlig vil blive husket mange år frem. Det er ikke mange foreninger, der bliver hundrede år og stadigvæk sporer fremdrift. Det er en præstation, som der ikke er mange, der opnår, siger Johannes Hansen, der er formand for HSUF.

På trods af den noget fremskredne alder formår HSUF med sine knap 1200 medlemmer stadig at holde sig aktuel. Hemmeligheden er at følge med tiden.

- Det sker ikke af sig selv. Man skal skabe nye ting hele tiden og kunne tænke ud af boksen. Der er alskens muligheder for de unge mennesker i dag, og ret mange af tilbuddene er af den stillesiddende slags. Vi har derfor en plan om, at vi skal til at tænke i E-sport. Vi mangler bare personen, der skal stå for det, siger Johannes Hansen.