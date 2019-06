Pothoveder påkaldte sig opmærksomhed

HADERSLEV: En beboer bemærkede tirsdag formiddag, at der sad tre personer og røg hash i en bil på Nederbyvænget. En politipatrulje fik kontakt til de tre ved 10-tiden. De blev visiteret.

Den ene havde 0,2 gram pot samt en kniv på sig. Den 20-årige lokale mand blev sigtet for de to forhold. I bilen sad også en 33-årig mand fra Aabenraa samt en 24-årig mand uden officiel adresse. De blev ikke sigtet for noget.

I den samme gade blev der begået et indbrud tirsdag mellem klokken 5.30 og 11.06. Et glas i hoveddøren blev knust. Der blev stjålet en Playstation, portvin og en mobiltelefon.

- Har det nogen forbindelse til hashrygerne?

- Det kan jeg ikke udtale mig om, siger politikommissær Kristian Harbo Sørensen.